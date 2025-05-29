Hepsiburada, E-ihracat Konsorsiyumu Statüsü'nü Aldı

Hepsiburada, E-ihracat Konsorsiyumu Statüsü'nü Aldı
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Hepsiburada, yerel satıcıları global pazarlarda desteklemek üzere Ticaret Bakanlığı'nın E-ihracat Konsorsiyumu Statüsü'nü alarak yurt dışı pazarlara ürün ihracatında yetkilendirilen firmalardan biri oldu. Bu sayede Türk markaları uluslararası alanda daha görünür hale gelecek.

Yerel satıcıları global pazarlarda da destekleyen Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı'nın E-ihracat Konsorsiyumu Statüsü'nü alarak, yurt dışı pazarlara ürün ihracatı konusunda yetkilendirilen şirketlerden biri oldu. Böylece Türkiye'de hizmet veren yerel işletmelerin ürünleri, Hepsiburada aracılığıyla yurt dışındaki pazar yerlerinde daha etkin biçimde yer alacak.

Türkiye'nin yanı sıra global pazarlarda da Türk satıcılarına destek veren Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E- İhracat Konsorsiyumu Statüsü'nü alarak Türkiye'deki yerel işletmeleri yurt dışı pazarlara taşıyacak yeni bir süreci başlattı. Bu statü ile Hepsiburada, bünyesindeki satıcıların ürünlerini yurt dışındaki pazarlara ihraç edebilmesi için pazarlama, satış, depolama, iade ve müşteri hizmetleri gibi uçtan uca e-ihracat hizmetleri sunabilecek.

Hepsiburada, E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü sayesinde e-ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürürken, Türk markalarının küresel çapta daha görünür ve rekabetçi olmasını hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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