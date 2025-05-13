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Hepsiburada'dan Anneler Günü Hesaplaması: En Çok Tercih Edilen Ürünler Açıklandı

Hepsiburada'dan Anneler Günü Hesaplaması: En Çok Tercih Edilen Ürünler Açıklandı
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Hepsiburada, bu yıl Anneler Günü'nde en çok tercih edilen ürünleri duyurdu. Teknolojik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede artış yaşandı. Espresso makineleri, IPL cihazları, robot süpürgeler ve kozmetik ürünleri en dikkat çeken hediyeler oldu.

HEPSİBURADA, bu yıl Anneler Günü'nde en çok tercih edilen ürünleri açıkladı. Açıklamaya göre, kullanıcılar, annelerin hem günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de kişisel bakımına katkı sağlayacak ürünleri tercih etti. Teknolojik ürünlerde espresso makineleri ve IPL cihazları öne çıktı; her iki ürün grubunda da geçenaya göre satışlar 4,5 kat arttı. Robot süpürgeler, akıllı saatler ve tabletler de en çok ilgi gören hediyeler arasında yer aldı. Ev aletleri kategorisinde robot süpürge ve toz torbasız süpürge satışları 3 kat artış gösterdi. Kişisel bakım ürünlerinde ise güneş koruyucular 3 kat, renkli kozmetik ürünleri ise 2 kat daha fazla talep gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadın giyim kategorisinde yüzde 60, spor ayakkabılarda ise yüzde 50 oranında talep artışı gözlemlendi. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Anneler Günü'nün klasikleşmiş hediye kategorilerinden biri olarak öne çıktı. Yüz bakım ürünlerinin satışında yüzde 50'lik bir yükseliş yaşanırken, güneş koruyucular üç kat, makyaj ürünleri ise iki kat daha fazla tercih edildi. Nemlendiriciler, makyaj bazları ve renkli kozmetik ürünleri en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

Şirket, en çok tercih edilen markaları da şu şekilde belirtti:

"Bu dönemde öne çıkan markalar arasında teknoloji kategorisinde tablet ve akıllı saat gibi ürünlerle Apple, Xiaomi ve Samsung dikkat çekti.

Küçük ev aletlerinde ise Dreame, Philips, Roborock ve Dyson en çok tercih edilen markalar oldu. Kişisel bakımda Bioderma, La Roche-Posay, L'Oréal Paris, Maybelline New York öne çıktı. Giyim kategorisinde ise DeFacto, hediye alışverişlerinin gözde markalarındandı. Tüketicilerin güven duyduğu markalar, Anneler Günü'nü daha da özel kılmak isteyen kullanıcıların ilk tercihi oldu.

Anneler Günü döneminde kullanıcıların alışveriş deneyimini kolaylaştıran en önemli avantajlardan biri, HepsiJET'in sunduğu pazar günü teslimat hizmeti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde binlerce hediye tam zamanında sahiplerine ulaştı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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