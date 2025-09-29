Hepsiburada’dan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu: Çevresel ve Toplumsal Dönüşüm

Hepsiburada, üçüncü kez hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda çevresel, toplumsal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan Hepsiburada, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nda ilk kez iklim bağlantılı risk ve fırsat analizine yer verdi.

Bu kapsamda şirket sürdürülebilirlik önceliklerini "Gezegenin Yanında", "Ekosistemin Yanında" ve "Güvenin Yanında" başlıkları altında topladı.

Hepsiburada, "Gezegenin Yanında" başlığı altında 2024'te çevresel sürdürülebilirlik alanında operasyonel dönüşümünü hızlandırdı. Özellikle ambalaj, lojistik ve döngüsel ekonomi alanlarında uygulamaya alınan projeler, karbon emisyonlarını azaltma yönünde çözümler sunarken, kaynak kullanımını da optimize etti.

"Ortak Barkod Sistemi" sayesinde yalnızca 2024 içinde 18 milyon adet etiketten tasarruf sağlandı. Bu uygulama hem kaynak verimliliği hem de operasyonel çeviklik açısından önemli bir kazanım sağladı.

Hepsiburada'nın teslimat modeli de sürdürülebilirlik odağında dönüştü. Bu kapsamda 8 bin 61 aktif HepsiMat noktası üzerinden günlük ortalama 3 bin 700 teslimat gerçekleştirilerek karbon yoğun teslimat modellerine alternatif oluşturuldu.

Lojistik yatırımları kapsamında filoya 26 yeni elektrikli araç dahil edilerek toplam 125 araca ulaşıldı. Ayrıca aynı kullanıcıya ait siparişlerin tek teslimatta birleştirilmesini sağlayan projeyle de 2024'te 145 milyon siparişte ambalaj ve kargo hareketi azaltıldı.

Döngüsel ekonomiye katkı sunan bir başka uygulama "Eskiyi Kapında Yenile" programı kapsamında, 2024'te yaklaşık 20 bin, programın başlangıcından bu yana ise 38 bin cihaz döngüsel ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca 2024 içinde yaklaşık 864 bin kilogram plastik atık geri dönüştürüldü, kaynak döngüselliği ve atık yönetimi konusunda güçlü bir ilerleme kaydedildi.

Yapay zekayla güven temelli deneyim

"Güvenin Yanında" odak alanında Hepsiburada, dijitalleşme ve yapay zeka temelli yatırımlarına hız verdi. Yapay zeka destekli çözümler sayesinde hem operasyonel verimlilik arttı hem de müşteri memnuniyetinde dikkat çekici bir yükseliş sağlandı. Geçen yıl müşteri memnuniyeti oranı yüzde 74'ten yüzde 85'e çıkarken, Net Tavsiye Skoru (NPS) 74 olarak kaydedildi.

Şirket, veri güvenliği süreçlerini uluslararası standartlara uygun şekilde yönetmeyi sürdürürken, dijital güven, etik iş yapış ve sorumlu pazarlama ilkelerini tüm süreçlerine entegre ediyor.

"Rapor sürdürülebilirlik anlayışımızın iş yapış biçimlerimize entegre olduğunun göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, "Hep Yanında" yaklaşımıyla her zaman olduğu gibi geleceğe dair de sorumluluk alarak kurumsal karar alma mekanizmalarını bu perspektife göre şekillendirdiklerini belirtti.

Tanır, raporun sürdürülebilirlik anlayışlarının iş yapış biçimlerine entegre olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Gezegenin kaynaklarını korumanın, toplumla birlikte büyümenin ve güven ortamını teknolojiyle yeniden tanımlamanın her zaman öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Tanır, "Çevre dostu uygulamalarımızdan girişimci kadınların desteklenmesine, yapay zekadan afet bölgesindeki işletmelere kadar geniş bir alanda paydaşlarımıza 'Hep Yanında' olma sözümüzü yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekosistemin Yanında" başlığı altında girişimci kadınlar, yerel üreticiler ve afet bölgesindeki işletmeler için toplumsal yatırımlara devam ettiklerini aktaran Tanır, şunları kaydetti:

"Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programı kapsamında 2017'den beri toplamda 65 binden fazla girişimci kadını e-ticarete kazandırdık ve 300'ün üzerinde kadın kooperatifini e-ticaretle buluşturduk. Bu çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü ile daha da ileriye taşıdık. 2030'da 120 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca HepsiTürkiye'den, HepsiYürekten, Bir Gülüş Yeter, Yarınlara Söz, Patili Dostlara Destek ve Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü gibi proje ve programlarımızla yerel üreticileri ve kooperatifleri destekliyor, sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlıyor ve sosyal etki çalışmalarımızla binlerce kişiye ulaşıyoruz."