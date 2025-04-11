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Hepsiburada, BluTV'yi Max Üyeliğine Dönüştürüyor

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Hepsiburada, Premium üyelerine sunduğu BluTV üyeliğinin, 15 Nisan'da Max üyeliğine dönüşeceğini açıkladı. Max, kullanıcılarına geniş film ve dizi yelpazesi sunarak daha fazla içerik deneyimi sağlayacak.

Hepsiburada, sadakat programı Premium üyelerinin mevcut ayrıcalığı olan BluTV üyeliğinin, Max üyeliğine dönüşeceğini duyurdu.

Warner Bros. Discovery'nin küresel dijital yayın platformu Max, 15 Nisan'da Türkiye'de resmi olarak yayına başlayacak. BluTV'nin Max'e dönüşmesiyle, Hepsiburada Premium üyeleri, BluTV'ye oranla sağladığı yüzlerce farklı içerik ile kullanıcılara binlerce saat daha fazla deneyim sunan Max'in kapsamlı içerik kütüphanesine erişim sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, mevcut sadakat programı kullanıcıları, Max uygulamasını indirip BluTV kimlik bilgileriyle giriş yaparak aboneliklerini kesintisiz olarak sürdürebilecekler. Max üyeliği, Magarsus, Prens ve Behzat Ç. gibi popüler yerel yapımlar, The Last of Us, The White Lotus, House of the Dragon ve The Penguin gibi HBO Orijinal dizileri ve Barbie, Wonka, Dune, Dune: Part Two ve Harry Potter serisi gibi Warner Bros. Discovery'nin geniş film kataloğundan seçkin yapımlarla zengin bir eğlence deneyimi sunacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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