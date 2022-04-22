Hepsiburada, 'Bir Gülüş Yeter' projesiyle kitap ve oyuncak armağan edecek

Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara, dünya klasiklerini de barındıran eserler arasından seçilen binlerce kitap ve oyuncak armağan edecek.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gülüşleriyle tüm dünyayı güzelleştiren çocuklar için birbirinden güzel hediyeler hazırladı.

Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesinde, farklı konulardaki ihtiyaç sahipleriyle sosyal sorumluluk ve gönüllülük bağlamında ihtiyaçları karşılamak isteyen kişi ya da kuruluşları bir araya getiren online platform "İhtiyaç Haritası" ile iş birliği yapıyor.

"İhtiyaç Haritası" koordinasyonunda belirlenecek okullarda okuyan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hepsiburada'nın onlar için özenle seçtiği kitap ve oyuncaklarla kutlayacak.

Hepsiburada'nın çocuklarla buluşturacağı kitaplar arasında, Tom Sawyer, Küçük Prens, Denizler Altında 20 bin Fersah gibi dünya edebiyatının klasik eserleriyle çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, sanata ve müziğe yönlendirici oyun setleri ve oyuncaklar yer alıyor.