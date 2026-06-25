Helal uygunluk belgeli ürünlerde ithalat denetimlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, helal iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetim süreçlerinin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden dijital ortama taşındığını ve daha etkin bir kontrol mekanizması oluşturulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, helal iddiası taşıyan ithal ürünlere yönelik denetimlerde yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç piyasa dengelerinin korunması, haksız ticari uygulamaların önlenmesi ve tüketicilerin güvenilir ürünlere erişiminin sağlanması amacıyla denetim mekanizmalarının güçlendirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iç piyasa dengelerini koruması, haksız ticari uygulamaların önüne geçmesi ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşması amacıyla denetim mekanizmalarının güçlendirmeye devam edildiği ifade edildi. Bu kapsamda, helal iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetim süreçleri, dijital altyapımızla entegre edilerek daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İthalat işlemlerinde helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulamalara konu edilmesini engellemek amacıyla, helal iddiası taşıyan ürünlerin ithalat denetim süreçleri artık Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) platformu vasıtasıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Söz konusu denetimlerin yasal ve idari çerçevesini belirleyen 'Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. 3 ay sonra yürürlüğe girecek yeni mevzuat çerçevesinde, helal uygunluğuna sahip ithal ürünlerin, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca belgelendirilip belgelendirilmediği hususu TAREKS üzerinden titizlikle kontrol edilecektir. Bu yasal esas, yalnızca Tebliğ eki listede yer alan ürünlerle sınırlı olmayıp, ithal edilerek piyasaya arz edilen ve üzerinde helallik iddiası bulunan tüm ürünler için geçerlidir. Dolayısıyla, Tebliğ eki listede yer almasa dahi ithalat aşamasında helallik iddiası taşıyan tüm ürünlerin geçerli bir helal uygunluk belgesine sahip olması ve bu belgenin mutlaka HAK tarafından akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca düzenlenmiş bulunması zorunludur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı