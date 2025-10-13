Helal Expo 2025: Özel Markalı Üretim İçin Fırsatlar Sunuyor

Helal Expo 2025, "Private Label Kozmetik ve Hijyen Alanı" ile özel markalı üretim kabiliyeti olan üreticilere ve kendi özel etiketli ürünlerini global pazara taşımak isteyen firmalara önemli fırsatlar sunacak.

Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesi'nin 11'incisi 26-29 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumunun koordinasyonunda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve kapsamında Helal Expo 2025 de düzenlenecek.

Expo alanında hayata geçirilecek "Private Label Kozmetik ve Hijyen Alanı", özel markalı üretim kabiliyeti olan üreticiler ile kendi özel etiketli ürünlerini global pazara taşımak isteyen firmaları bir araya getirecek. Organizasyon katılımcıları ve ziyaretçilere ticarette yeni anlaşmalar için önemli fırsatlar sunacak private label alanı 110'u aşkın ülkeden profesyonel ziyaretçi ile bir araya gelme imkanı sunacak.

Global private label pazarı 915 milyar dolara yükseldi

Verilen bilgiye göre, özel markalı ürünler pazarı private label, global ölçekte perakende dünyasının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olmaya devam ediyor. Sektör, tüketici tercihlerindeki değişim, fiyat duyarlılığının artışı ve üreticilerin marka stratejilerini çeşitlendirmesiyle hem globalde hem de Türkiye'de güçlü büyüme ivmesi sergiliyor.

Şirketlerin ciro artışına önemli katkılar sunan private label ürünler, pazardaki ürün çeşitliliğini artıran önemli potansiyellerin başında geliyor. Yapılan araştırmalar dünya genelinde private label pazarının 915 milyar dolar büyüklüğe sahipken, 2034 yılına kadar bu rakamın 1,6 trilyon dolar seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Private label ekosistemi, ulusal ve global ölçekte hızlı bir ivmeyle ticaretteki yerini sağlamlaştırırken, hızla gelişen e-ticaret piyasasında da önemli yer tutuyor.

Türkiye, sahip olduğu coğrafi avantajlar, kalifiye üretim gücü ve tedarik yapısı sayesinde özel markalı üretimde bölgesel bir üs olma yolunda ilerliyor.