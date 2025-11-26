Haberler

Helal Akreditasyon Kurumu ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi Arasında İşbirliği Anlaşması Imzalandı

Helal Akreditasyon Kurumu ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi Arasında İşbirliği Anlaşması Imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) arasında helal alanında işbirliği yapmayı amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, helal ürünlerde tecrübe paylaşımını, karşılıklı ziyaretleri ve uluslararası etkinliklere katılımı kapsıyor.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) arasında helal alanında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda "11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı" İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında açılış konuşmalarının ardından önemli bir anlaşma imzalandı.

Helal Akreditasyon Kurumu ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi arasında helal alanında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı, HAK Başkanı Zafer Soylu ile SFDA Üst Düzey Yöneticisi ve Suudi Helal Merkezi (SHC) Başkanı Hisham bin Saad Aljadhey tarafından imzalandı.

Anlaşmanın, "helal ürünlerdeki tecrübelerin paylaşılması, karşılıklı ziyaret ve toplantıların teşvik edilmesi, program, eğitim kursları, seminerler ve çalıştayların düzenlenmesi ile uluslararası konferans, forum ve etkinliklere katılım konusunda bilgi paylaşımı" gibi konuları kapsadığı açıklandı.

İmza törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı ve Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Organizasyonu Yöneticisi Saad bin Othman Alkasabi katıldı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici ateşe benzin döktü

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Destici ateşe benzin döktü
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.