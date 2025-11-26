Helal Akreditasyon Kurumu ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi Arasında İşbirliği Anlaşması Imzalandı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) arasında helal alanında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda "11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı" İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında açılış konuşmalarının ardından önemli bir anlaşma imzalandı.

Helal Akreditasyon Kurumu ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi arasında helal alanında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı, HAK Başkanı Zafer Soylu ile SFDA Üst Düzey Yöneticisi ve Suudi Helal Merkezi (SHC) Başkanı Hisham bin Saad Aljadhey tarafından imzalandı.

Anlaşmanın, "helal ürünlerdeki tecrübelerin paylaşılması, karşılıklı ziyaret ve toplantıların teşvik edilmesi, program, eğitim kursları, seminerler ve çalıştayların düzenlenmesi ile uluslararası konferans, forum ve etkinliklere katılım konusunda bilgi paylaşımı" gibi konuları kapsadığı açıklandı.

İmza törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı ve Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Organizasyonu Yöneticisi Saad bin Othman Alkasabi katıldı.