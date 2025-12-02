Haberler

Lokman Hekim Sağlık Vakfı'ndan hekim adaylarına gelişim desteği

Lokman Hekim Sağlık Vakfı ve İstanbul Rotary Kulübü, tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilerin gelişimini desteklemek için HAGA projesini başlattı. Proje, etkili iletişim, stres yönetimi ve diğer önemli konularda eğitimleri içeriyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı ve İstanbul Rotary Kulübü, tıp fakültesinde eğitim gören ve vakıf tarafından desteklenen öğrencilerin akademik, kişisel ve mesleki gelişimlerini güçlendirmek amacıyla Hekim Adayları Gelişim Akademisi (HAGA) projesini hayata geçirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje, genç hekim adaylarının ihtiyaç duyacakları temel gelişimlere destek olarak mesleğe daha donanımlı başlamalarını hedefliyor.

HAGA, öğrencilerin eğitim dönemlerine göre yapılandırılmış çevrim içi oturumlar ve uygulamalı atölyelerden oluşuyor. Proje kapsamında hazırlık ile 1. ve 2. sınıf öğrencileri, etkili iletişim, stres yönetimi, araştırma yöntemlerine giriş, tıbbi iletişim, işitme engelli bireylerle iletişime yönelik çalışmalara katılıyor.

Sağlıkta şiddet, zor durumlarda iletişim ve çatışma yönetimi, acil hizmetlerde yasal süreçler, tıbbi uygulama hataları, adli raporlama gibi daha ileri eğitimler ise 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri için sunuluyor. Eğitimler, alanında deneyimli akademisyenler tarafından yürütülüyor.

Mentörlük programına ilk aşamada 40 bursiyer katılacak

Projenin önemli bileşenleri arasında mentörlük desteği yer alıyor. Mentor-mentee eşleşmeleri, kişilik ve yetkinlik analizleri alanında uzman insan kaynakları şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Süreçlerin takibi ve geri bildirimleri de alanında uzman bir platform aracılığıyla yürütülüyor.

İlk aşamada 40 bursiyerin dahil edileceği mentörlük programında öne çıkan öğrencilere, dönemlerine göre tıp öğrenci kongreleri, ulusal tıp kongreleri veya Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) hazırlık programlarına katılım desteği sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker, İstanbul Rotary Kulübü işbirliğiyle başlattıkları HAGA ile genç hekim adaylarının eğitim yolculuğunu destekleyen uzun vadeli bir model oluşturduklarını belirtti.

Vakıflarının, kuruluş misyonu doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği, mesleki gelişim ve toplum sağlığını önceleyen çalışmalarını bu projeyle daha da güçlendirdiğine değinen Şeker, "HAGA'nın, geleceğin hekimlerinin yalnızca akademik bilgiyle değil, etik yaklaşımlar, iletişim becerileri ve mesleki sorumluluk bilinciyle yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
