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HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Turan: Asgari ücret en az 16 bin 250 lira olmalı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Turan: Asgari ücret en az 16 bin 250 lira olmalı

Ekonomi Haberleri

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Vuran devam eden tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Turan, "Asgari ücretin, geçen dönem önerdiğimiz 12 bin 500 liralık net asgari ücretin yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan, devam eden asgari ücret tartışmalarına dair yazılı bir açıklama yayınladı.

"YÜZDE 30 ENFLASYON FARKI" VURGUSU

Turan açıklamasında, "Asgari ücretin, geçen dönem önerdiğimiz 12 bin 500 liralık net asgari ücretin yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkması gerekmektedir" diye yazdı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Turan: Asgari ücret en az 16 bin 250 lira olmalıHDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan.

NE OLMUŞTU?

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söyleyerek beklentilere yön vermişti. Ama yeni hükümet ve işveren tarafından buna itirazlar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğine dair tartışmaya karşı çıkarak, 'TL konuşmak durumunda olduklarını' söylemişti. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun ilk toplantısıysa 13 Haziran'da yapıldı ve beklendiği gibi sonuç çıkmadı. Toplantıda bir rakam da konuşulmadı, ikinci toplantı yarın yapılacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Dengiz Elm:

Hdp bile milliyetçi geçinen partilerden daha çok düşünüyo milleti.

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Orhan D:

Yahu bir rakam telaffuz ederken azıcık gerçekçi olun... Sadece işçi değil işveren kısmını da düşün... şu anki şartlarda asgari ücreti bile ödemekte zorlanan küçük esnafımız var.

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