Haberler

HDI Sigorta, TX Mobility Week 2025'te Mobilite ve Sigorta Geleceğini İnceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HDI Sigorta, Çin'de düzenlenen TX Mobility Week 2025 etkinliğinde, mobilite teknolojileri ve sigorta alanındaki yenilikleri değerlendirerek, yapay zekanın etkilerini ve gelecekteki stratejilerini belirledi.

HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğinde sigorta ve mobilite teknolojilerinin vizyonunu belirleyen şirketler ve uzmanlarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Talanx Group ve Hannover Re işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Çin'de gerçekleştirildi.

Sigorta sektörü, mobilite ve otomotiv teknolojisi alanında, üst düzey profesyoneller ile uzmanları bir araya getiren etkinlikte, veri odaklı, kişiselleştirilmiş ve çevik sigortacılık modellerinin yükselişi, Yeni Nesil Motorlar (NEV) ile çalışan otomotiv dünyası ele alındı.

HDI Sigorta temsilcileri organizasyonda, HDI International, Talanx ve Hannover Re'den üst düzey yöneticilerin oluşturduğu 24 kişilik bir ekiple sigorta ve mobilite teknolojilerinin geleceğini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, etkinlikte Talanx Group'un vizyonunda yer alan mobilite ve dijital dönüşüm alanında dünyadaki gelişmeleri yerinde inceleme imkanı bulduklarını belirtti.

Çin'de yeni nesil mobilite ve sigorta ekosisteminin hızla dönüştüğünü gözlemlediklerini kaydeden İşcan, "Bunun yanı sıra dijital transformasyon, hız ve çeviklik, teknik mükemmellik, yeşil dönüşüm gibi konularda, kısa ve orta-uzun vadeli stratejilerimizde yer alan pek çok noktaya doğrudan katkı sağlayacak öğrenimler edindik." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka sigortacılığı dönüştürüyor

İşcan, yapay zekanın, müşteri deneyimi tasarımından hasar süreçlerine, satış ve pazarlamadan ağ yönetimine kadar sektörün her alanını yeniden şekillendiren kritik bir unsur haline geldiğini aktardı.

TX Mobility Week kapsamında Xiaomi, Huawei, NIO ve BYD gibi yeni nesil mobilite liderlerinin yanı sıra PingAn ve ZhongAn gibi sigorta şirketleriyle Che Che gibi sigorta teknoloji şirketlerini de ziyaret ettiklerine dikkati çeken İşçan, şunları kaydetti:

"Çin'in elektrikli araç, batarya teknolojisi, otonom sürüş, telematik ve yapay zeka alanlarında ulaştığı seviye, sigortacılığın veri odaklı, kişiselleştirilmiş ve hızlı dönüşen bir geleceğe doğru ilerlediğini net biçimde ortaya koyuyor. Bu ziyaretlerde, paylaşım ekonomileri ve yeni nesil mobilite trendlerinin sigorta sektöründe oluşturacağı etkileri daha yakından gözlemleme fırsatı elde ettik. Yeni yatırımlar ve eğitimler ile sürekli öğrenen ve gelişen bir sektör olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.