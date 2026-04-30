HDI Sigorta MintiDate Exclusive 2026'ya "Gold Sponsor" oldu

HDI Sigorta MintiDate Exclusive 2026'ya 'Gold Sponsor' oldu
Alman Talanx AG grubuna bağlı HDI International AG bünyesinde faaliyet gösteren HDI Sigorta, bu yıl 7. kez düzenlenen, eğitim alanında uluslararası işbirliği fırsatlarıyla güncel gelişmelerin ele alındığı MintiDate Exclusive 2026'ya "Gold Sponsor" oldu.

Alman Talanx AG grubuna bağlı HDI International AG bünyesinde faaliyet gösteren HDI Sigorta, bu yıl 7. kez düzenlenen, eğitim alanında uluslararası işbirliği fırsatlarıyla güncel gelişmelerin ele alındığı MintiDate Exclusive 2026'ya "Gold Sponsor" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, Almanca eğitiminde bütünleşik çözümler sunan DAS Akademie tarafından düzenlenen MintiDate Exclusive 2026'ya destek verdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen MintiDate Exclusive'e Gold Sponsor olan şirket, etkinlikte sigorta alanındaki çözüm ortağı olarak yer aldı.

Türkiye ve Almanya'dan okul kurucuları ile eğitim yöneticilerini bir araya getiren etkinlikte eğitim alanında uluslararası işbirliği fırsatları ve güncel gelişmeler ele alındı.

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un onur konuğu olarak katıldığı etkinlik, üst düzey eğitim yöneticileri, kamu temsilcileri ve sektör paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Almancayı sevdirmek ve eğlenceli eğitim ortamı sunma hedefiyle 1998'den bu yana faaliyet gösteren DAS Akademie, "Avrupa Ortak Dil Kriterleri" doğrultusunda DAS Eğitim Metodu'nu hazırladı.

Öte yandan 2007'de, interaktif Almanca öğrenme platformu "MintiCity"yi Türkiye'deki okulların hizmetine sunan akademi, eğitim profesyonellerini, kurumları ve sektör uzmanlarını bu yıl 7. kez MintiDate'te bir araya getirdi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli