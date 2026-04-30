HDI Sigorta MintiDate Exclusive 2026'ya 'Gold Sponsor' oldu

Alman Talanx AG grubuna bağlı HDI International AG bünyesinde faaliyet gösteren HDI Sigorta, bu yıl 7. kez düzenlenen, eğitim alanında uluslararası işbirliği fırsatlarıyla güncel gelişmelerin ele alındığı MintiDate Exclusive 2026'ya "Gold Sponsor" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, Almanca eğitiminde bütünleşik çözümler sunan DAS Akademie tarafından düzenlenen MintiDate Exclusive 2026'ya destek verdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen MintiDate Exclusive'e Gold Sponsor olan şirket, etkinlikte sigorta alanındaki çözüm ortağı olarak yer aldı.

Türkiye ve Almanya'dan okul kurucuları ile eğitim yöneticilerini bir araya getiren etkinlikte eğitim alanında uluslararası işbirliği fırsatları ve güncel gelişmeler ele alındı.

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un onur konuğu olarak katıldığı etkinlik, üst düzey eğitim yöneticileri, kamu temsilcileri ve sektör paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Almancayı sevdirmek ve eğlenceli eğitim ortamı sunma hedefiyle 1998'den bu yana faaliyet gösteren DAS Akademie, "Avrupa Ortak Dil Kriterleri" doğrultusunda DAS Eğitim Metodu'nu hazırladı.

Öte yandan 2007'de, interaktif Almanca öğrenme platformu "MintiCity"yi Türkiye'deki okulların hizmetine sunan akademi, eğitim profesyonellerini, kurumları ve sektör uzmanlarını bu yıl 7. kez MintiDate'te bir araya getirdi.