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Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 46,13 seviyesine geriledi

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TCMB verilerine göre Haziran'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında yüzde 23,81'e, hanehalkında yüzde 46,13'e gerilerken reel sektörde yüzde 33,10'da sabit kaldı.

Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine geriledi, reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde gerçekleşti ve hanehalkı için ise 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine gerilemiş, reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde gerçekleşmiş ve hanehalkı için ise 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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