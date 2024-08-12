Üye Girişi
Haberler

Haziran Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9,2'ye Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı ise 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre, 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti. İş gücü bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki aya göre 3,8 puan artarak yüzde 29,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor?
title