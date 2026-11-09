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Hazine yarın 8 yıllık tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 8 yıl (2877 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek ve 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak. Böylece bakanlık aynı gün bir ihale ve bir doğrudan satış yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 8 yıl (2877 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir ödemeli kira sertifikası doğrudan satılacak.

Kaynak: AA
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