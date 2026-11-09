Hazine yarın 8 yıllık tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 8 yıl (2877 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir ödemeli kira sertifikası doğrudan satılacak.

Kaynak: AA