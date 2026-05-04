Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosu ve bir devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 10 ay (315 gün) vadeli, hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.