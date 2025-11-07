Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeniden İhraç Hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek. 10 Kasım'da 7 ay vadeli bono, 11 Kasım'da ise 2 yıl ve 5 yıl vadeli devlet tahvilleri yeniden ihraç edilecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Kasım Pazartesi günü 7 ay (217 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 11 Kasım Salı günü de 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.
Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da yapılacak.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi