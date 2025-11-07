Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeniden İhraç Hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosunun yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Kasım Pazartesi günü 7 ay (217 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 11 Kasım Salı günü de 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.

Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da yapılacak.