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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs-Temmuz Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 412,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 615 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 412,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 615 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 412,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 615 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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