Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs-Temmuz Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 412,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 615 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 412,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 615 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 412,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 615 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)