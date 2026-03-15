Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 yıl ve 8 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesini planlıyor. İlk ihalede yüzde 16,95 kupon ödemeli tahvil, ikinci ihlalede ise yüzde 13,1 kupon ödemeli tahvil sunulacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın ilk ihalede 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 8 yıl (2758 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
Kaynak: AA / Mert Davut