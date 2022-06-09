Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri... - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri...
AA - Zeynep Çetinkaya - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak."
AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi