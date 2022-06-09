Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri...

AA - Zeynep Çetinkaya - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: '(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak."

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi

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