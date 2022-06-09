Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri... - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri... Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(GES) İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak." AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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