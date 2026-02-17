Haberler

Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 18 Ağustos 2027 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. 16 bin 132 kilogram altın karşılığı tahvil ve 14 bin 191 kilogram altın karşılığı kira sertifikası piyasaya sürüldü.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 18 Ağustos 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,3 kupon ödemeli, 16 bin 132 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca, aynı itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,3 kira ödemeli, 14 bin 191 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracına imza atıldı.

Kaynak: AA " / " + Hülya Ömür Uylaş -
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay

Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay