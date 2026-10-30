Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hazine'nin vergi dışı geliri 3. çeyrekte 5 milyar 516 milyon 373,1 bin liraya ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin vergi dışı gelirleri açıkladı. Bu dönemde Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 5 milyar 516 milyon 373,1 bin lira olarak hesaplandı; temettü gelirleri 5 milyar 514 milyon 544,5 bin lira oldu.

Hazine'nin yılın üçüncü çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 5 milyar 516 milyon 373,1 bin lira olarak hesaplandı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 5 milyar 514 milyon 544,5 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 828,6 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 5 milyar 516 milyon 373,1 bin lira olarak hesaplandı.

Kaynak: AA
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

Görüntü bugün Diyarbakır'da çekildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu

Dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni çok başkaymış

29 kişinin öldüğü Beşiktaş yangınında bilirkişi 13 kamu görevlisini kusurlu buldu

İstanbul'da 29 kişinin öldüğü faciada çarpıcı rapor
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

İmzalar atıldı! Direksiyonda artık Azerbaycan değil Türkiye var
Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı

Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı

Eski eşini öldürüp intihar etti! Cebinden çıkan not korkunç