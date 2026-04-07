Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, geçen ay 279 milyar 578 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 244 milyar 533 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 524 milyar 111 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 293 milyar 490 milyon lira, faiz ödemeleri ise 230 milyar 630 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 48 milyar 947 milyon lira açık verdi.

Mart ayında nakit dengesinde, 279 milyar 578 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 17 milyar 722 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 162 milyar 864 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
