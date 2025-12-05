Haberler

Hazine nakit gerçekleşmeleri

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kasım ayında Hazine'nin nakit dengesi 56 milyar 393 milyon lira fazla verdi. Nakit gelirleri 1 trilyon 312 milyar lira, giderleri ise 1 trilyon 255 milyar lira oldu.

Hazine nakit dengesi, kasım ayında 56 milyar 393 milyon lira fazla verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 312 milyar 21 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 255 milyar 628 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 138 milyar 138 milyon lira, faiz ödemeleri ise 117 milyar 490 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 173 milyar 884 milyon lira fazla verdi.

Kasım ayında nakit dengesinde 56 milyar 393 milyon lira fazla oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 14 milyar 861 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında 196 milyar 405 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
