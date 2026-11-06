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Hazine nakit dengesi ekim ayında 329 milyar 939 milyon lira açık verdi

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Hazine nakit dengesi ekim ayında 329 milyar 939 milyon lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit gelirler 1 trilyon 391 milyar 376 milyon lira, nakit giderler 1 trilyon 721 milyar 315 milyon lira oldu.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 329 milyar 939 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 391 milyar 376 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 721 milyar 315 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 442 milyar 237 milyon lira, faiz ödemeleri ise 279 milyar 78 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 50 milyar 861 milyon lira açık verdi.

Ekim ayında nakit dengesinde, 329 milyar 939 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 581 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 189 milyar 993 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: AA
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