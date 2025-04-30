Hazine, Mayıs-Temmuz Döneminde İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs-Temmuz 2025 döneminde 733,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 803,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs-Temmuz 2025 döneminde 733,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 803,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 733,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 803,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi