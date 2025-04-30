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Hazine, Mayıs-Temmuz Döneminde İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine, Mayıs-Temmuz Döneminde İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs-Temmuz 2025 döneminde 733,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 803,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs-Temmuz 2025 döneminde 733,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 803,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 733,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 803,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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