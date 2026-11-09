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Hazine iki tahvil ihalesinde 73 milyar 399,7 milyon lira borçlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 73 milyar 399,7 milyon lira borçlandı. İlk ihalede 2 yıl, ikincisinde 4 yıl vadeli tahvillerin yeniden ihracı yapıldı; net satışlar sırasıyla 19 milyar 84,3 milyon ve 17 milyar 415,4 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihaleyle 73 milyar 399,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 18 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 34 milyar 146,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 18 milyar 188 milyon lira, net satış 19 milyar 84,3 milyon lira olarak hesaplandı. İhalede basit faiz yüzde 36,23, bileşik faiz yüzde 39,51 oldu.

Kamudan gelen 2,7 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 29 milyar 109,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 4 yıl (1617 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 16,63 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 35,86, bileşik faiz yüzde 39,07 oldu.

Nominal teklifin 31 milyar 219,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 18 milyar 102 milyon lira, net satış 17 milyar 415,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3,2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 31 milyar 182 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 16 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine, iki ihaleyle toplam 73 milyar 399,7 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA
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