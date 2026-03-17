Hazine iki ihaleyle 67,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesiyle 67 milyar 812,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesiyle 67 milyar 812,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 36,64, bileşik faiz yüzde 39,99 oldu.

Nominal teklifin 26 milyar 491 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 555 milyon lira, net satış 8 milyar 573,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 172,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 4 yıl (1393 gün) vadeli, 6 ayda kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, dönemsel faiz yüzde 19,25 oldu.

Nominal teklifin 81 milyar 525 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 16 milyar 613 milyon lira, net satış 17 milyar 209,4 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 10 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 41 milyar 302,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 67 milyar 812,8 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
