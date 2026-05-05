Hazine iki ihaleyle 44 milyar 244,6 lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesiyle 44 milyar 244,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 10 ay (315 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 41,46, bileşik faiz yüzde 42,51 oldu.

Nominal teklifin 33 milyar 625,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 819,6 milyon lira, net satış 15 milyar 322,4 milyon lira olarak tespit edildi.

Kamudan gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 455,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, basit faiz yüzde 35,23, bileşik faiz yüzde 38,33 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 15 milyar 358 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 570 milyon lira, net satış 10 milyar 222,2 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 302 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede 44 milyar 244,6 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
