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Hazine haftaya 1 doğrudan satış ve 4 ihale gerçekleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 doğrudan satış, 2 ilk ihraç ve 2 yeniden ihraca imza atacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 doğrudan satış, 2 ilk ihraç ve 2 yeniden ihraca imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Eylül Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı da gerçekleştirilecek.

15 Eylül Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1673 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ve 8 yıl (2933 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA
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