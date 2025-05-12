Hazine Bakanlığı, Yeniden İhale Gerçekleştiriyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki farklı devlet tahvili ihalesinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. İlk ihale TLREF'e endeksli, ikinci ihale ise TÜFE'ye endeksli tahvilleri kapsıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihalenin yeniden ihracına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1393 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Diğer ihalede ise 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi