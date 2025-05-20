Hazine, Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine, Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhraç Etti
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 Mayıs 2025 valörlü ve 20 Mayıs 2026 itfa tarihli toplamda 24 bin 780 kilogram altın karşılığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Mayıs 2025 valörlü, 20 Mayıs 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kupon ödemeli, 9 bin 530 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kira ödemeli, 15 bin 250 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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