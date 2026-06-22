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Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla 253,1 milyar lira oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla Hazine alacakları 253,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stokunda en büyük pay 217,9 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu'na ait.

Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 253,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 253,1 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,9 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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