Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 252,3 milyar lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mart sonu itibarıyla Hazine alacakları 252,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Varlık Fonu, alacak stokunun %86'sını oluşturarak 217,5 milyar lira pay aldı.
Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 252,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 252,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 974 milyon lira tahsil edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök