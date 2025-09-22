Haberler

Hazine Alacakları Ağustos Sonunda 33,3 Milyar Lira Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 33,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Bu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,2 milyar lira tahsil edildi.

Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 33,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 33,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,2 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Televizyon kanalında Erdoğan'la ilgili skandal kj! Tepkiler peş peşe geldi

Televizyon kanalında Erdoğan'la ilgili skandal kj! Tepkiler gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.