Hazine alacakları ağustos sonunda 256,2 milyar lira oldu; en büyük payı TVF oluşturdu

Hazine alacakları ağustos sonunda 256,2 milyar lira oldu; en büyük payı TVF oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarının 256,2 milyar lira olduğunu açıkladı. Alacak stokunda en yüksek payı 218,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu alırken, söz konusu tarihe kadar 7,8 milyar lira tahsil edildi.
Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 256,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 256,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 218,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 7,8 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: AA