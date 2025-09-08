Haberler

Hazine, 80 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 80 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç etti. İhraç edilen sertifikaların vadesi 2 yıl ve itfa tarihi 8 Eylül 2027 olarak belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 80 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 80 milyar 74 milyon 420 bin lira tutarında 10 Eylül 2025 valörlü, 8 Eylül 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil

Gürsel Tekin, CHP il binasında! Sözleri kalabalığı daha da kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.