Hazine yaz dönemi için takvimi açıkladı: Üç ayda 1,76 trilyon liralık borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde toplam 1,7 trilyon lirayı aşan iç borçlanma yapmayı planlıyor. Bakanlık, döneme ilişkin iç borçlanma stratejisi ve ihraç takvimini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 554,9 milyar lira, temmuzda 616,2 milyar lira ve ağustosta 595,7 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan "İç Borçlanma Stratejisi Haziran- Ağustos 2026" raporunda, Temmuz ayında 616,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 708,7 milyar liralık, Ağustos ayında ise 595,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık yine 595,8 milyar liralık iç borçlanma yapılmasının programlandığı bildirildi.

Rapora göre, Haziran ayında toplam ödemelerin 686,6 milyar lira, Temmuz ayında 681,8 milyar lira, Ağustos ayında ise 644,3 milyar lira olması öngörüldü. Aynı dönemde dış borç servisinin Haziran'da 131,7 milyar lira, Temmuz'da 65,5 milyar lira, Ağustos'ta ise 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bakanlık ayrıca Haziran-Ağustos 2026 dönemine ilişkin iç borç ihraç takvimini de paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde ABD doları cinsi devlet tahvilleri, kira sertifikaları, TÜFE'ye endeksli tahviller, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli tahviller, sabit kuponlu devlet tahvilleri ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları gerçekleştirilecek.

Açıklamada, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin ihraç takviminin piyasa koşullarına göre güncellenebileceği belirtilirken, ihraçların detaylarının ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
