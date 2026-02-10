Haberler

Hazine, bono ihalesiyle 15,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracında 15 milyar 664,5 milyon lira borçlandı. İhalede basit faiz yüzde 34,72, bileşik faiz ise yüzde 35,25 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ihalesiyle 15 milyar 664,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 11 ay (329 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 34,72, bileşik faiz yüzde 35,25 oldu.

Nominal teklifin 55 milyar 702,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 325,2 milyon lira, net satış 11 milyar 664,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 145,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 15 milyar 664,5 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
