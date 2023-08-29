Hayrabolu Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Doğal Gaz ve Kombi Desteği Verdi

Hayrabolu Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere doğal gaz tesisatı ve kombi desteği verdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi.

İlçede doğalgaz kullanımı da teşvik ettiklerini aktaran İnan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında ilçede 41 aileye doğal gaz tesisatı ve kombi desteği sağlandığını belirtti.

İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, destek verdiklerini anlatan İnan, "Evlerimizde daha temiz ve verimli bir enerji kaynağı olan doğal gazın kullanımını teşvik ederek, hava kalitesini artırmayı hedefliyoruz. İlçemizin geleceğini daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışarak, ailelerimize sunduğumuz bu destekle, hem enerji verimliliğini artırmayı hem de ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlıyoruz."dedi.