Hayat pahalılığı Mustafa Sarıgül'ü çileden çıkardı! "Fiyatı olmuş 13 lira" diyerek elindeki kolayı yere fırlattı
Haberler.com - Ekonomi
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Son dönemde yayınladığı TikTok videolarında hayat pahalılığından yakınan ve verdiği tepkilerle gündem yaratan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez de yapılan zamlara isyan ederek elindeki kolayı yere fırlattı. "Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Fiyatı olmuş 13 lira" ifadesini kullanan Sarıgül, iktidara gelmeleri durumunda bu ürüne senede yüzde 200 zam gelmeyeceğini öne sürdü.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok'ta çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül bu kez çektiği videoda zamlara isyan ederek kolayı fırlattı.
"ÖĞRENCİ GENÇ, İŞÇİ GENÇ İÇEMİYOR"
Mustafa Sarıgül, TikTok'ta yayınladığı videoda kolaya gelen zamlara isyan etti. Sarıgül, "Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira" dedi.
"BİZ GELSEK YÜZDE 200 ZAM OLMAYACAK"
Sarıgül daha sonra, "Biz gelsek bir senede yüzde 200 zam olmayacak" ifadelerini kullandı. Videoyu çeken kişinin "Başkanım kolayı attınız" sözlerine de sinirlenen Sarıgül, "Sinirlendim, atmayayım da ne yapayım? Bu fiyatta kimse içemiyor ki zaten" ifadesini kullandı.
Haberler.com - Ekonomi