Hayat Finans'tan mali müşavirlere özel finansman kampanyası

HAYAT Finans, Kalfa platformu ile çalışan ve Hayat Finanslı olan mali müşavirlere özel 100 bin liraya kadar, 6 ay vadeli, vade farksız finansman kampanyası başlattığını duyurdu.

Hayat Finans ve Kalfa iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında mali müşavirlerin Kalfa ürün ve paket satın alımlarında kullanılmak üzere vade farksız 100 bin liraya kadar 6 ay vadeli finansman fırsatı sağlanacağı bildirildi.

Hayat Finans Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Dayi, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Hayat Finans'ı kurarken dijital bankacılığı reel sektörün ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren yeni bir finansal mimari olarak tasarladık. Bu kapsamda işletmelerin finansal yolculuğunda en yakın ve güvenilir danışmanlar arasında yer alan mali müşavirlerin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi çalışmalarımızda önceliklendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla mali müşavirlerin Kalfa'dan gerçekleştirecekleri ürün ve paket alımlarında kullanılmak üzere 100 bin liraya kadar vade farksız finansman sağlıyoruz. Dijital bankacılığın sağladığı maliyet avantajını kullanıcılarımıza doğrudan yansıtarak daha erişilebilir ve şeffaf bir finansman modeli sunmaya devam edeceğiz."

Kalfa Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Kalfa olarak, mali müşavirleri yalnızca sürecin bir parçası değil, işletmelerin büyüme yolculuğunda stratejik bir kaldıraç olarak düşünüyoruz. Hayat Finans ile hayata geçirdiğimiz bu model; mali müşavirlerin güvene dayalı danışmanlık ile yönlendirme gücünü, dijital bankacılığın hız ve maliyet avantajıyla buluşturarak KOBİ'ler için daha erişilebilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir finansman deneyimi sunuyor. Kalfa olarak vizyonumuz, veriyle beslenen bu yapıyı büyüterek KOBİ'lerin finansal karar alma süreçlerinde daha güçlü, daha bağlantılı ve daha erişilebilir bir ekosistem inşa etmek. Dolayısı ile bu değerli imkandan öncelikli olarak hem Mali Müşavirlerimiz hem de onlarla KOBİ'lerimiz direkt faydalanabilecektir."

Şirket, mali müşavirlere özel ticari finansman kampanyasına bankanın dijital ve mobil kanallarından başvurulabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı