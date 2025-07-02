Havaş'ta Üst Düzey Atamalar Gerçekleşti

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Havaş, kargo ve antrepo operasyonlarındaki büyümeye paralel olarak yeni yönetici pozisyonları oluşturdu. Mehmet Bozdemir, Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Mutlu Başkan, Yer Hizmetleri İşletme Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Havaş'ın üst yönetiminde üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kargo ve antrepo operasyonlarındaki artan büyümeye paralel olarak Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcılığı ve Yer Hizmetleri İşletme Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonları oluşturuldu.

Halihazırda İşletme Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Bozdemir, Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu doğrultuda, Zagreb Havalimanında Havaş Hırvatistan Genel Müdürü olarak görev yapan Mutlu Başkan, Yer Hizmetleri İşletme Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

Mutlu Başkan'ın yeni görevine atanmasının ardından, Havaş Hırvatistan Operasyon Direktörü olarak görev yapan Perica Anic, mevcut görevine ek olarak vekaleten Ülke Direktörü olarak görev yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Mehmet Bozdemir, 1995'te Havaş'a katıldı. Bozdemir, kariyeri boyunca İzmir, Ankara ve Antalya istasyonlarının yanı sıra Genel Müdürlük bünyesinde de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. Bozdemir, 2015'den bu yana Havaş'ta İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Mutlu Başkan, 2000'de başladığı kariyerinde havacılık sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde ve Havaş'ın çeşitli birimlerinde görev aldı.

Havaş'a ilk kez 2002'de katılan Başkan, kariyerini strateji, planlama, operasyon, iş geliştirme ve yönetim alanlarında uzmanlaşarak sürdürdü. 2022'den bu yana Zagreb Havalimanında faaliyet gösteren Havaş Hırvatistan'da Genel Müdür olarak görev aldı.???????

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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