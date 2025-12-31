HAVAMAŞ, 2026 için hazır

2025 yılında 1 milyon 200 bin yolcuyu havalimanına taşıyan HAVAMAŞ'ın, 2026 yılı içinde yeni destinasyonlar ve yeni araç filosuyla güvenle hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını yapan HAVAMAŞ, modern araç filosu, deneyimli sürücü kadrosu ve yolcu güvenliğini önceleyen hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 2025 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin yolcuyu Adana, Mersin, Niğde, Nevşehir, Osmaniye ve Hatay'dan güvenle Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşıyan firma, 2026 yılında da yeni araç filosuyla güvenle hizmet vermeye devam edecek.

"Çukurova ilçesinden artık HAVAMAŞ otobüslerimiz hareket edecek"

Konuyla ilgili HAVAMAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Polat, "2025 yılı bizler için iyi geçti. Ticari taksilerimiz, VIP araçlarımız ve otobüslerimiz ile hizmet vermekteyiz. 2026 yılı için hem yeni araçları destinasyonlarımıza ekleyeceğiz. Adana'nın Çukurova ilçesinden de artık HAVAMAŞ otobüslerimiz hareket edecek. Güzergah başvurularımız yapıldı. Birkaç tanesi onaylandı. Zamanla geri kalan destinasyonlar da onaylanacak ve vatandaşlarımız artık daha çabuk havalimanına ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Polat, https://havamas.com/ adresinden yolcuların kolaylıkla bilet alıp belirtilen saatte, belirtilen durakta olmasının yeterli olacağını, ayrıca havalimanı içerisindeki KİOSK'lar aracılığıyla da kolaylıkla biletlerini alabileceklerini belirtti. - ADANA