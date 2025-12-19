Haberler

Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor

Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
Güncelleme:
Vali Mustafa Masatlı, Hatay Havalimanı'ndaki ikinci pist, köprü ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin, havalimanının daha dayanıklı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Hatay Havalimanı'nda ikinci pist, köprü ve yol çalışmaları devam ediyor.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, havalimanında süren ikinci pist, köprü ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Masatlı, çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, proje kapsamında havalimanının daha dayanıklı, güvenli ve yüksek kapasiteli yapıya kavuşacağını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmaları eylülde tamamlanmıştı.

