Üye Girişi
Haberler

Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda Yeni Doğan Ceylan Görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda dünyaya gelen ceylanın görüntüleri bölgede bulunan fotokapanla kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, fotokapana görüntüsü yansıyan ceylan yavrusunun, istasyonda bu yıl doğan 4'üncü yavru olduğu belirtildi.

Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda dünyaya gelen ceylanın görüntüleri bölgede bulunan fotokapanla kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, fotokapana görüntüsü yansıyan ceylan yavrusunun, istasyonda bu yıl doğan 4'üncü yavru olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nun 2013'te Kırıkhan'da 12 hektar alan üzerinde kurulduğu, 2019'da da Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildiği bilgisi verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından da "Aramıza yeni katılanlarda bugün" ifadesiyle anne dağ ceylanının yeni doğan yavrusuyla görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Doğan Ceylan Hatay Ekonomi Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

 Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı

Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title