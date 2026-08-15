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Hatay'da Tohum Gelişimi Sahada Kontrol Edildi

Hatay'da Tohum Gelişimi Sahada Kontrol Edildi
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Hatay’da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan pamuk, soya ve ayçiçeği tohumlarının gelişim durumları sahada kontrol edildi.

Hatay'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan pamuk, soya ve ayçiçeği tohumlarının gelişim durumları sahada kontrol edildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan, Kumlu, Belen ve Arsuz ilçelerinde gerçekleştirilen saha kontrollerinde, ekimi yapılan ürünlerin gelişim durumları yerinde incelendi.

Kontroller sırasında üreticilerle de görüşülerek ürünlerin gelişimi ve üretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım arazilerinin etkin kullanımını ve üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla çalışmaların sahada devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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