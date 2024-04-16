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Hatay'da Havuç Hasadı Devam Ediyor

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Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında geçtiğimiz aylarda başlayan havuç hasadının sonuna doğru gelinirken, tarım işçilerinin zorlu mesaisi devam ediyor. Tarım işçileri havucun tonunu bin 300 TL'den topluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden biri Hatay'ın bereketli Amik Ovası'nda geçtiğimiz aylarda başlayan havuç hasadında sona gelindi. Kırıkhan ilçesinde 4 aydan beri devam eden havuç hasadında tarım işçilerinin zorlu mesaisi ara vermeden sürüyor. Enkaz kentten 81 ile satılan havuç, tarladan 7 ile 12 TL arasında alıcı buluyor. Tarım işçileriyse havucun tonunu bin 300 TL'den topluyor.

Havucun tarla fiyatının günden güne değiştiğine dikkat çeken Metin Koyuncu, "Hasat iyi gidiyor. Yağmurların yağmasıyla geçen yıla göre iyi. Yevmiyeler normal, yevmiyeler çalışmaya göre değişiyor. Çalışırsan güzel gelir ama çalışmazsan kötü gelir. Yevmiyeleri kilo başına alıyoruz. Tonu bin 300 TL'den topluyoruz. Adam başı ne kadar toplarsak ona göre yevmiyeleri alıyoruz. Havucun tarla fiyatı güne geliyor 12 TL'den de satılıyor ama şimdi kilosu 7 TL'den satılıyor" dedi.

"Havuç hasadı; güzel, bereketli ve verimli gidiyor"

Bu yıl havuç hasadının iyi gittiğini ifade eden tarım işçisi Hüseyin Yılmazlar, "Hasat; güzel, bereketli ve verimli gidiyor. Havuç hasadına 3 aydan beri devam ediyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Yağmurlu havalarda çalışmak zorlu oluyor ama böyle havalarda güzel" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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