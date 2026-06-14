Sebze halindeki domatesin fiyatı 15 TL'ye düştü

Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte, kış aylarında fiyatı artan domatesin kilogram fiyatı 15 TL'ye kadar geriledi.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mahsul hasat edilmeye devam ediyor. Yaz ayıyla birlikte yaşanan bereket haldeki fiyatları da etkiledi. Kış aylarında rekor fiyatlara koşan domateste yaşanan bereketle birlikte halde domatesin kilogram fiyatı 15 TL'ye kadar geriledi.

Domates fiyatlarının 2 aydan beri düşmeye devam ettiğini söyleyen Antakya Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Semih Balon, "Domates fiyatlarının düşme sebebi; hava koşullarının düzelmesi, üretimin çoğalması ve tüketimin az olmasıdır. Burası üretim bölgesi olduğu için havalar düzelince ürünler çoğaldı. Ayrıca çevre illerden de ürün geliyor. Dışarıdan gelen yabancı tüccarların da ayağı kesildi çünkü artık kendi memleketlerindeki domatesler de çıktı. Bunların hepsinin fiyatta etkisi var sabahleyin benim dükkanda 300 kasa mal varsa, öğlen olunca bunu bitirmek zorundayım. Satılmazsa fiyatları biraz daha aşağı çekip vermek zorunda kalıyorum. Çünkü hava sıcak olduğundan dolayı ertesi güne dayanmıyor. Sebze fiyatları öyle bir şekil ki, bir bakarsın fiyatlar taban olmuş, sürekli değişiyor. Yaklaşık 2 aydan bu yana düşüşte. Hava koşullarının düzelmesi, dışarıdan gelen tüccarların ayağının kesilmesi, şu an her yerde domates çıkması ve üretimin fazla olması bu düşüşte çok etkili oldu" dedi

Fiyatlar 70 TL'den 15 TL'ye kadar düştüğünü ifade eden Sahmi Pahalı, "Domateste fiyatların 70 TL'den 15 TL'ye kadar düştü. Bir ihracat olmadığı, kooperatifleşme bulunmadığı için ve bir de yağmurdan dolayı domates kalitesizleşti. Geçen sene domatesler daha iyiydi, hastalanmamıştı. Bu sene ise havaların derecesinin çok yüksek olmasıyla ürün adeta pişti. İklimden dolayı kalitesizleşme yaşandı malda kalite olmayınca da başka şehirlere, başka yerlere gidemiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı