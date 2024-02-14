Hatay'da afetzede kadınlar için ayakkabıcılık kursu protokolü imzalandı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı önderliğinde, konteyner kentlerde yaşamını sürdüren afetzede kadınların ayakkabıcılık sektöründe istihdama katılımını sağlamak için sayacılık kursu protokolü imzalandı.

Hatay Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza protokolüne, Vali Mustafa Masatlı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kılınç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Öztürk, Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Doğan Aydın katıldı.

Masatlı, imza törenin ardından AA muhabirine, depremde her bakımdan ağır yara alan Hatay'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletin ilk günden itibaren atılması gereken tüm adımları eş zamanlı attığını belirtti.

Kentteki her ferdi önemsediklerini ve tüm kesimler için umut verici ve iyileştirici projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Masatlı, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri de meydana gelen depremler sonrasında konteyner kentlerde yaşamaya devam eden kadınlarımıza yönelik sayacılık kursları verilmesidir. Bu kurslarımızla, kadınlarımızın ayakkabıcılık sektöründe istihdam edilmelerinin sağlanması amaçlandı. Bu amaçla, belirlenen konteyner kentlerde yaşamını sürdüren kadınlarımıza, mesleki eğitim kazandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine karar verdik. Bu kararın ilk adımını da kadınlarımızın kolaylıkla çalışabileceği ayakkabı imalatına yönelik faaliyet gösterilecek saya üretimi olarak belirledik."

Masatlı, kursların İŞKUR kapsamında verileceğini, gerekli malzemelerin de DOĞAKA tarafından temin edileceğini söyledi.

Sayacılık kursunun 3 ay süreceğini ve burada 12 ila 25 kişilik grupların olacağını ifade eden Masatlı, kursiyerlerin alacağı ücretin yanı sıra genel sağlık sigortası primlerinin de karşılanacağını bildirdi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin en az yüzde 30'una da istihdam sağlanacağına dikkati çeken Masatlı, "İstihdamın sağlanması noktasında da devreye Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası girecektir. Bilinmelidir ki kadınlarımız, ne kadar donanımlı ve güçlü olursa ayağa kalkmamız da o kadar güçlü ve hızlı olacaktır. Kadim şehrimiz Hatay'ımızın yeniden ihya ve inşasının her yanı ve yönüyle planlandığının bilinmesini isterim. Depremin yaralarını sarıp ilimizi eskisinden daha güçlü bir hale getirirken Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de öncelikleri arasında olan kadınlarımızın iyi olma haline katkı sağlamanın bizlerin de önemli gündemlerinden biri olduğunu da burada bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Yakın zamanda 40 kadın kooperatifini bir araya getirerek el emeğiyle üretilen ürünleri dünyaya tanıtmak adına "Hayat Hatay" üst markasını oluşturduklarını hatırlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Kadınların el emeği ve göz nuru üretmiş oldukları ürünlerin pazarlarda kolaylıkla satılması, alıcılara ulaştırılması bakımından da elimizden gelen gayreti sarf ettik. Şu an itibarıyla o projemiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Dilerim bu da aynı şekilde başarıyla devam edecektir. Biz kadınlarımızın moralini yüksek tutup onları ayakta tutarsak şehrimiz daha kısa sürede ayağa kalkacaktır."